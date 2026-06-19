Cocktail 2 X Review: बुरे सपने से कम नहीं शाहिद-रश्मिका और कृति सेनन की फिल्म ‘कॉकटेल 2’, लोगों ने बताया डिजास्टर

खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल आर खान ने एक्स पर पोस्ट किया, "फिल्म के 20 मिनट झेलने के बाद ही समझ आ गया कि ये कितनी भयानक है। 45 साल के शाहिद कपूर. 20 साल के लड़के का किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रश्मिका मंदाना तेलुगु अंदाज में हिंदी बोलने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ बुजुर्ग हो चुके राइटर लव रंजन 20 साल के युवाओं की कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कैसी फिल्म है 'कॉकटेल 2', सब कुछ बेमेल और पूरी तरह से जगह से बाहर लगता है।