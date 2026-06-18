“हम ट्रोल हो जाएंगे!” Cocktail 2 के गानों पर शाहिद कपूर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर मची चर्चा

एक्टर शाहिद कपूर ने बताया कि फिल्म के ज्यादातर गाने ओरिजिनल हैं और टीम ने नए गानो पर काफी मेहनत की है। उनका कहना था कि जब किसी गाने की धुन पुराने ट्रैक की याद दिला दे तो सोशल मीडिया पर तुलना और ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, चाहे टीम का इरादा कुछ भी रहा हो, इसीलिए ऐसा नहीं करते है। बता दें, इस पूरी बातचीत को आप एक वीडियो में सुन सकते है, जो नीचे दी गई है।