पहले हिट कराओ, फिर कमाओ! तमिल फिल्ममेकर्स चाहते हैं स्टार्स अपनाएं नया सैलरी फॉर्मूला

बता दें, जी धनंजयण ने इसे एक एक्जैम्पल से समझाते हुए कहा कि 'करुप्पु' जैसी हिट फिल्म को लें। अगर प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल होता तो जुड़े लोगों को सिर्फ मुनाफे में हिस्सा मिलता, लेकिन रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल में हिस्सा कुल कमाई पर आधारित होता है। तो 150 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने 300 करोड़ कमाए तो 30 प्रतिशत रेवेन्यू हिस्सेदारी पर लीड एक्टर को 90 करोड़ मिलते जबकि बजट आधारित दर पर सिर्फ 45 करोड़ मिलते। नीचे दी गई इंटरव्यू तमिल में है पर प्रोड्यूसर जी धनंजयण ने जो बात कही है, उसका मतलब चलिए जानते है।