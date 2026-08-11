Jharkhand Protest पर फलक नाज का तंज, बोलीं- ‘वॉटर कैनन खत्म हो गया? टियर गैस चलाइए ना, साबुन लेकर आए हैं’

झारखंड छात्र प्रोटेस्ट पर एक्ट्रेस फलक नाज ने दी प्रतिक्रिया (सोर्स: instagram-falaqnaazz)
Jharkhand student protest: झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब एक्ट्रेस फलक नाज ने झारखंड के छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा इंतजामों और पुलिस कार्रवाई को लेकर व्यंग्य करते हुए एक वीडियो में कहा कि अगर वॉटर कैनन नहीं है तो टियर गैस चला दीजिए, उनके पास साबुन भी है।
फलक नाज ने झारखंड के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों की मांगें अब एक अलग लेवल पर पहुंच रही हैं। इसके बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि क्या वहां वॉटर कैनन का इंतजाम है। तब उन्होंने कहा कि अगर वॉटर कैनन खत्म हो गया है और पानी कहीं और भेज दिया गया है, तो फिर क्या किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि टियर गैस चलाई जा सकती है और अगर उससे लोग रोएंगे तो उनके पास उसका भी इंतजाम है।
फलक ने कहा कि प्रदर्शन के लिए आए लोगों के पास साबुन भी है और वो इसे अपने बैग में लेकर आई हैं। उनका ये बयान पुलिस की कार्रवाई के संदर्भ में व्यंग्य के तौर पर सामने आया।
फलक नाज ने वीडियो में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होगा और जवाब में कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर स्थिति मारपीट तक पहुंचने लगे तो भाग जाना चाहिए। उन्होंने इसी अंदाज में इसे 'जे-जेडी प्रोटेस्ट' कहकर संबोधित किया।
फलक ने दिल्ली और झारखंड के प्रदर्शन के बीच तुलना करते हुए कहा कि यह दिल्ली नहीं है, जहां लोग सिर्फ सड़कों पर चलते हुए प्रदर्शन करें। उन्होंने झारखंड के प्रदर्शन को अलग अंदाज में बताते हुए कहा कि यहां लोग खेत-खलिहानों से होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी में झारखंड में चल रहे विधानसभा घेराव मार्च और छात्रों के आंदोलन के तरीके को लेकर व्यंग्य नजर आया।
फलक नाज ने अपने बयान के आखिर में नौकरी और पैसे को लेकर भी एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों से पूछा जाए कि उन्हें पैसा चाहिए या नौकरी, तो वे नौकरी की मांग करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'जॉब दादा, जॉब।' फलक का ये बयान छात्रों की रोजगार से जुड़ी मांगों के समर्थन के तौर पर सामने आया।
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चर्चा में है। इसी प्रदर्शन को लेकर फलक नाज का ये रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहा है।
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