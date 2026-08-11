Jharkhand Protest पर फलक नाज का तंज, बोलीं- ‘वॉटर कैनन खत्म हो गया? टियर गैस चलाइए ना, साबुन लेकर आए हैं’

फलक नाज ने झारखंड के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों की मांगें अब एक अलग लेवल पर पहुंच रही हैं। इसके बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि क्या वहां वॉटर कैनन का इंतजाम है। तब उन्होंने कहा कि अगर वॉटर कैनन खत्म हो गया है और पानी कहीं और भेज दिया गया है, तो फिर क्या किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि टियर गैस चलाई जा सकती है और अगर उससे लोग रोएंगे तो उनके पास उसका भी इंतजाम है।