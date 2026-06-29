‘पति से सेटिस्फाई नहीं हैं तो तलाक ले सकती हैं पत्नी’, गौरव खन्ना से डिवोर्स के एलान के बाद आकांक्षा चमोला का पुराना बयान हुआ वायरल

Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी टूटने की खबर ने फैंस को बड़ा झटका दिया है। 'लॉक अप सीजन 2' में आकांक्षा ने खुद इस बात की पुष्टि की कि वो और गौरव अब साथ नहीं हैं। इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने शादी, शारीरिक संतुष्टि और महिलाओं की आजादी को लेकर बेहद बेबाक राय रखी थी। अब लोग उस बयान को उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं।