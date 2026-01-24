24 साल की शादी टूटी, तलाक के 3 साल बाद सोहेल खान की पत्नी का बड़ा खुलासा

सोहेल खान की पत्नी Seema Sajdeh (सोर्स: X)
Seema Sajdeh depression: नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' (Fabulous Lives of Bollywood Wives) के द्वारा घर-घर में पहचान बनाने वाली सीमा सजदेह आज अपनी एक पहचान बना चुकी हैं। बता दें, सोहेल खान की पत्नी के रूप में जानी जाने वाली सीमा ने पिछले कुछ सालों में एक लंबा और इमोशनल सफर तय किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सीमा ने अपनी 2 दशक लंबी शादी के टूटने की असली वजह और उसके बाद आए बदलावों पर बेबाकी से बात की।
सीमा और सोहेल खान ने साल 1998 में भागकर शादी की थी, जिसने उस समय पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था और अपने तलाक पर अब बात करते हुए सीमा ने बताया, "जब हमारी शादी हुई थी, तब हम दोनों ही बहुत छोटे थे। मैं सिर्फ 22 साल की थी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, हम दोनों अलग-अलग दिशाओं में विकसित होने लगे। हमारी सोच और विचार बदलने लगे। आखिरकार हमें एहसास हुआ कि हम पति-पत्नी से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं।"
इस पर सीमा ने खुलकर बताया कि उन्होंने ये फैसला किसी कड़वाहट के कारण नहीं, बल्कि घर की शांति के लिए लिया था। उन्होंने कहा, "घर में रोज-रोज की लड़ाई और खिटपिट से बेहतर था कि हम अलग हो जाएं। हम नहीं चाहते थे कि घर का माहौल खराब हो। हम दोनो ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। आज भी हम एक परिवार हैं, वो मेरे बच्चों के पिता हैं और ये रिश्ता कभी नहीं बदल सकता।" बता दें, तलाक का फैसला लेना सीमा के लिए आसान नहीं था। इस अलगाव के कारण वो गहरे डिप्रेशन (Depression) में चली गई थीं और उन्होंने कहा, "कोई भी औरत तलाक के बारे में नहीं सोचती। मैं ही नहीं, शायद मेरे बच्चे भी इस दौर से गुजरे होंगे। हमने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कई सालों तक इंतजार किया ताकि बच्चों के लिए सही समय चुन सकें।"
एक हैरान करने वाला खुलासा करते हुए सीमा ने आगे बताया कि शादी के बाद वो पूरी तरह सोहेल पर निर्भर थीं और उन्हें बैंकिंग, मोबाइल बिल या फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं थी। सीमा ने कहा, "शुरू में मुझे अकेलेपन से डर लगता था। पहले मेरे पिता सब संभालते थे और फिर सोहेल ने संभाला। मुझे नहीं पता था कि लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है।"
इसके बाद सीमा ने लंदन में हुए अपने एक एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए बताया, "मैं लंदन में गिर गई थी और मेरी सर्जरी हुई। तब मुझे समझ आया कि ऐसी स्थितियों में मेडिकल इंश्योरेंस कितना जरूरी है। एक सिंगल महिला के तौर पर अब मैं खुद अपना बिजनेस संभालती हूं, अपने बिल खुद भरती हूं और अपने बच्चों का ध्यान रखती हूं। तलाक ने मुझे आत्मनिर्भर होना और टाइम मैनेजमेंट सिखाया।"
'बॉलीवुड वाइव्स' के तीसरे सीजन में दर्शकों ने देखा कि सीमा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने बचपन के प्यार विक्रम आहूजा के साथ फिर से जुड़ गई हैं। दिलचस्प बात ये है कि सोहेल खान के साथ भागने से पहले सीमा की सगाई विक्रम से ही हुई थी। आज सीमा अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं और अपने बेटों, निर्वाण और योहान के साथ एक सुखद जीवन बीता रही हैं। दरअसल, सीमा सजदेह की ये कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अलगाव के बाद अपनी पहचान खो देती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग