24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

24 साल की शादी टूटी, तलाक के 3 साल बाद सोहेल खान की पत्नी का बड़ा खुलासा

Seema Sajdeh depression: 24 साल की शादी टूटने के बाद, सोहेल खान की पत्नी Seema Sajdeh ने तलाक के तीन साल पूरे होने पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी की उन चुनौतियों और संघर्षों के बारे में खुलकर बात की

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 24, 2026

सोहेल खान की पत्नी Seema Sajdeh

सोहेल खान की पत्नी Seema Sajdeh (सोर्स: X)

Seema Sajdeh depression: नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' (Fabulous Lives of Bollywood Wives) के द्वारा घर-घर में पहचान बनाने वाली सीमा सजदेह आज अपनी एक पहचान बना चुकी हैं। बता दें, सोहेल खान की पत्नी के रूप में जानी जाने वाली सीमा ने पिछले कुछ सालों में एक लंबा और इमोशनल सफर तय किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सीमा ने अपनी 2 दशक लंबी शादी के टूटने की असली वजह और उसके बाद आए बदलावों पर बेबाकी से बात की।

तलाक के 3 साल बाद सोहेल खान की पत्नी का बड़ा खुलासा

सीमा और सोहेल खान ने साल 1998 में भागकर शादी की थी, जिसने उस समय पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था और अपने तलाक पर अब बात करते हुए सीमा ने बताया, "जब हमारी शादी हुई थी, तब हम दोनों ही बहुत छोटे थे। मैं सिर्फ 22 साल की थी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, हम दोनों अलग-अलग दिशाओं में विकसित होने लगे। हमारी सोच और विचार बदलने लगे। आखिरकार हमें एहसास हुआ कि हम पति-पत्नी से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं।"

इस पर सीमा ने खुलकर बताया कि उन्होंने ये फैसला किसी कड़वाहट के कारण नहीं, बल्कि घर की शांति के लिए लिया था। उन्होंने कहा, "घर में रोज-रोज की लड़ाई और खिटपिट से बेहतर था कि हम अलग हो जाएं। हम नहीं चाहते थे कि घर का माहौल खराब हो। हम दोनो ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। आज भी हम एक परिवार हैं, वो मेरे बच्चों के पिता हैं और ये रिश्ता कभी नहीं बदल सकता।" बता दें, तलाक का फैसला लेना सीमा के लिए आसान नहीं था। इस अलगाव के कारण वो गहरे डिप्रेशन (Depression) में चली गई थीं और उन्होंने कहा, "कोई भी औरत तलाक के बारे में नहीं सोचती। मैं ही नहीं, शायद मेरे बच्चे भी इस दौर से गुजरे होंगे। हमने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कई सालों तक इंतजार किया ताकि बच्चों के लिए सही समय चुन सकें।"

तलाक ने मुझे आत्मनिर्भर होना और टाइम मैनेजमेंट सिखाया

एक हैरान करने वाला खुलासा करते हुए सीमा ने आगे बताया कि शादी के बाद वो पूरी तरह सोहेल पर निर्भर थीं और उन्हें बैंकिंग, मोबाइल बिल या फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं थी। सीमा ने कहा, "शुरू में मुझे अकेलेपन से डर लगता था। पहले मेरे पिता सब संभालते थे और फिर सोहेल ने संभाला। मुझे नहीं पता था कि लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है।"

इसके बाद सीमा ने लंदन में हुए अपने एक एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए बताया, "मैं लंदन में गिर गई थी और मेरी सर्जरी हुई। तब मुझे समझ आया कि ऐसी स्थितियों में मेडिकल इंश्योरेंस कितना जरूरी है। एक सिंगल महिला के तौर पर अब मैं खुद अपना बिजनेस संभालती हूं, अपने बिल खुद भरती हूं और अपने बच्चों का ध्यान रखती हूं। तलाक ने मुझे आत्मनिर्भर होना और टाइम मैनेजमेंट सिखाया।"

सीमा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं

'बॉलीवुड वाइव्स' के तीसरे सीजन में दर्शकों ने देखा कि सीमा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने बचपन के प्यार विक्रम आहूजा के साथ फिर से जुड़ गई हैं। दिलचस्प बात ये है कि सोहेल खान के साथ भागने से पहले सीमा की सगाई विक्रम से ही हुई थी। आज सीमा अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं और अपने बेटों, निर्वाण और योहान के साथ एक सुखद जीवन बीता रही हैं। दरअसल, सीमा सजदेह की ये कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अलगाव के बाद अपनी पहचान खो देती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 Jan 2026 04:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 24 साल की शादी टूटी, तलाक के 3 साल बाद सोहेल खान की पत्नी का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

युजवेंद्र चहल-आरजे महवश की टूटा रिश्ता! पहले एक-दूसरे को किया अनफॉलो, अब क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Chahal-RJ Mahvash Instagram Unfollowed
बॉलीवुड

अंकल ने कमर छुई, बुजुर्ग करने लगे अश्लील हरकतें… मौनी रॉय के साथ शादी में हुई बदतमीजी

Mouni Roy faced Harassment At Haryana Event said uncle touched my waist old men made lewd gestures
बॉलीवुड

24, 25, 26, 27 जनवरी पुलिस कस्टडी में रहेंगे फेमस फिल्ममेकर KRK, कोर्ट ने भेजा जेल

krk
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ से इस एक्टर ने बनाई दूरी… फिर भी थिएटर में हो रही है वाह वाही

Diljit Dosanjh - Border 2 Poster
बॉलीवुड

कृष्णा अभिषेक ने फिर उतारी मामा गोविंदा की नकल, बेइज्जती के आरोप के बीच रानी मुखर्जी संग किया फ्लर्ट

Krushna Abhishek Mimics Govinda Amid Insult Allegations
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.