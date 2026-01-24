24 साल की शादी टूटी, तलाक के 3 साल बाद सोहेल खान की पत्नी का बड़ा खुलासा

इस पर सीमा ने खुलकर बताया कि उन्होंने ये फैसला किसी कड़वाहट के कारण नहीं, बल्कि घर की शांति के लिए लिया था। उन्होंने कहा, "घर में रोज-रोज की लड़ाई और खिटपिट से बेहतर था कि हम अलग हो जाएं। हम नहीं चाहते थे कि घर का माहौल खराब हो। हम दोनो ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। आज भी हम एक परिवार हैं, वो मेरे बच्चों के पिता हैं और ये रिश्ता कभी नहीं बदल सकता।" बता दें, तलाक का फैसला लेना सीमा के लिए आसान नहीं था। इस अलगाव के कारण वो गहरे डिप्रेशन (Depression) में चली गई थीं और उन्होंने कहा, "कोई भी औरत तलाक के बारे में नहीं सोचती। मैं ही नहीं, शायद मेरे बच्चे भी इस दौर से गुजरे होंगे। हमने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कई सालों तक इंतजार किया ताकि बच्चों के लिए सही समय चुन सकें।"