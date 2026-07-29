‘मेला’ में ट्विंकल खन्ना की कास्टिंग थी गलती? सुनील दर्शन बोले- ‘वो काबिल नहीं थीं’

फिल्म अउ ट्विंकल खन्ना के बाए में आगे बात करते हुए दर्शन ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख ट्विंकल खन्ना के फिल्म रिलीज होने के बाद उसके बारे में सबके सामने की गई बातों से हुआ। उन्होंने बताया, 'जब ट्विंकल ने मीडिया में फिल्म के बारे में बात की तो मुझे बहुत दुख हुआ। उनके बात करने के तरीके में कोई गरिमा नहीं थी। अगर कोई कुछ कहता है, तो दूसरा व्यक्ति दस या सौ गुना ज्यादा कड़ा जवाब दे सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई सच हैं, लेकिन हमें लोगों की गरिमा का भी सम्मान करना चाहिए। कभी-कभी कुछ बातों को भुला देना ही बेहतर होता है।"