‘डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म कर दो’, कमाल आर खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर ली चुटकी, बोले- दुश्मन के पास परमाणु हथियार हैं

Kamaal Khan Reaction On Donald Trump (सोर्स-IANS)
Kamaal Khan Reaction On Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति को गर्मा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को लेकर दिए गए आक्रामक बयानों के बाद दुनियाभर में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ-साथ बॉलीवुड के फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (KRK) भी इस मामले में लगातार अपनी राय रख रहे हैं। खास बात ये है कि उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि कई ट्वीट्स के जरिए ट्रंप की नीतियों और बयानों पर सवाल उठाए हैं।
कमाल आर खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि पूरी दुनिया इस समय अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध की आशंका से परेशान है। उन्होंने ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए लिखा कि अगर युद्ध करना ही है तो जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक पूरी दुनिया को अनिश्चितता में रखना सही नहीं है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी।
यहीं नहीं, KRK ने ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि ईरान के सैन्य अधिकारी अमेरिकी धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहे और यदि युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। उनके अनुसार ये स्थिति सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है।
ट्रंप पर तंज कसते हुए कमाल आर खान ने एक अन्य पोस्ट में उन्हें ऐसा नेता बताया जो वास्तविकता से ज्यादा कल्पनाओं में फैसले लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप बार-बार ईरान को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई जाती है। केआरके के इन बयानों को उनके समर्थक और आलोचक दोनों अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।
तेल और ऊर्जा संकट को लेकर भी KRK ने चिंता जताई। उन्होंने अपने पोस्ट में संकेत दिया कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस की आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मच सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ सकती है।
एक और ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को कम आंकना बड़ी भूल साबित हो सकती है। उनके मुताबिक, मध्य पूर्व की राजनीति बेहद मुश्किल है और किसी भी सैन्य कार्रवाई के दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि लंबे समय से जारी तनाव के बावजूद ईरान झुकने के मूड में दिखाई नहीं देता।
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