‘डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म कर दो’, कमाल आर खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर ली चुटकी, बोले- दुश्मन के पास परमाणु हथियार हैं

Kamaal Khan Reaction On Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति को गर्मा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को लेकर दिए गए आक्रामक बयानों के बाद दुनियाभर में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ-साथ बॉलीवुड के फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (KRK) भी इस मामले में लगातार अपनी राय रख रहे हैं। खास बात ये है कि उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि कई ट्वीट्स के जरिए ट्रंप की नीतियों और बयानों पर सवाल उठाए हैं।