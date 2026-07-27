असम में बाढ़ से तबाही, 68 मौतों के बाद, पीड़ितों के लिए बॉलीवुड आया आगे, सोनाक्षी, गुरु रंधावा और पापोन ने की भावुक अपील

तो वहीं, सोनाक्षी सिन्हा और सोहा अली खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए राहत कार्यों से जुड़ी प्रमाणित जानकारी शेयर की। सोनाक्षी ने बढ़ती मौतों, बड़े पैमाने पर विस्थापन और खेती को हुए नुकसान पर चिंता जताई, जबकि सोहा ने अपने फॉलोअर्स से विश्वसनीय राहत संस्थाओं के माध्यम से सहायता पहुंचाने का आग्रह किया। दरअसल, बॉलीवुड स्टार की इन अपीलों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक असम के हालात की जानकारी पहुंचाना और राहत कार्यों के लिए सहयोग जुटाना है। राज्य में बचाव और पुनर्वास का काम जारी है और प्रभावित परिवारों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही है।