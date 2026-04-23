लिंग बदलने की सर्जरी के कारण क्रिकेट खेल नहीं पा रहीं अनाया बांगर, वीडियो शेयर करके किया खुलासा

शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ चुकीं अनाया बांगर ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में अनाया क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही थीं। उन्होंने एक गेंद पर जबरदस्त शॉट लगाया लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा- मेजर मिसिंग। बता दें अनाया बांगर जब लड़का थीं तो वो क्रिकेट को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थीं। अपने पिता के ही नक्शे कदमों पर चलते हुए अनाया एक क्रिकेटर बनना चाहती थीं। हालांकि अपनी पहचान की वजह से उन्हें इस सपने पर फिलहाल ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल वो महिला टीम की तरफ से खेल सकती है या नहीं, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है।