लिंग बदलते ही दर्द में तड़प रहीं अनाया बांगर, अस्पताल के बेड से लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- जरूरी था क्या…

Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty: शो 'राइज एंड फॉल' फेम अनाया बांगर इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव के बाद रिकवरी के दौर से गुजर रही हैं। जेंडर परिवर्तन सर्जरी के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अस्पताल के बेड से उठकर मुश्किल से चलती नजर आ रही हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे से बेटी बनीं अनाया काफी दर्द में हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।