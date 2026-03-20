‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के सीन पर भड़के सपा विधायक, अबु आजमी ने बोला हमला, बोले- ये पाकिस्तानी फिल्म

SP MLA On Dhurandhar 2 Controversy: बॉलीवुड फिल्मों को अक्सर समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन जब यही सिनेमा विवादों के घेरे में आ जाए तो बहस और तेज हो जाती है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिल्म जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ इसके कंटेंट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।