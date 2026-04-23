मोनालिसा के प्रेग्नेंट होने के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल, फरमान खान संग शादी पर विवाद के बीच बोलीं- मेरी बेटी को फुसलाकर ले गए

परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर दूर ले जाया गया और परिस्थितियों का फायदा उठाकर शादी करवा दी गई। इस पूरे मामले ने अब कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहस छेड़ दी है। बता दें मोनालिसा भोसले उस समय चर्चा में आई थीं जब महाकुंभ मेले के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। इसके बाद उनकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई और वो इंटरनेट सेंसेशन बन गईं। लेकिन अब वही पहचान उनके परिवार के लिए चिंता का कारण बनती नजर आ रही है।