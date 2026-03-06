T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा नहीं फ़ाइनल से पहले ये खिलाड़ी बना भारतीय टीम का सरदर्द, सुपर 8 में रहा है सुपर फ्लॉप

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में वरुण चक्रवर्ती की जमकर धुनाई हुई। उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 64 रन लुटाये। कभी अपनी मिस्ट्री से बल्लेबाजों की नाक में दम कर देने वाले चक्रवर्ती ने पूरे स्पेल में सिर्फ चार डॉट गेंद डाल फेंकी। जैकब बेथल ने उनकी जमकर कुटाई की। वरुण को चार ओवर में 4 छक्के और 7 चौके पड़े। यह टी20 विश्व कप इतिहास में भारत की तरफ से सबसे महंगा स्पेल था।