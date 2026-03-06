Iran Israel US War: भारत के तेल जहाजों पर ईरान का बड़ा दावा-‘हम नहीं रोक रहे, अमेरिका से पूछिए’

ईरान के उप-विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग 2026 के इतर बात करते हुए कहा कि उनका देश वर्तमान में पूर्ण युद्ध (total war) की स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इस समय ईरान के लिए प्राथमिकता हमलावर के खिलाफ अंतिम प्रतिरोध (ultimate resistance) दिखाना है। हम पर हमला हो रहा है, अमेरिकियों और इजरायलियों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। वे ईरान को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय हम बात कर रहे हैं, मेरे साथी नागरिक अमेरिकियों और इजराइलियों द्वारा की जा रही 'कार्पेट-बमिंग' (अंधाधुंध बमबारी) के शिकार हो रहे हैं। तेहरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, और हमारे पास अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"