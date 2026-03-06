‘अभी और कठिन होंगे हालात’…मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर भारतीय रक्षा मंत्री का बयान

सिंह ने कोलकाता में मीडिया बातचती के दौरान कहा हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और पूरा फारस की खाड़ी का इलाका दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में किसी प्रकार की रुकावट या संघर्ष होता है तो तेल और गैस की सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि सप्लाई में बाधा आने से ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ता है। भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।