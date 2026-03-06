गर्मी ने दी दस्तक: 7, 8 और 9 मार्च को आसमान से बरसेगी ‘आग’, इन राज्यों में होंगे हाल बेहाल

राजस्थान से सर्दी की विदाई हो गई है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। हालांकि कुछ जिलों में सुबह और रात के समय मामूली ठंडक का एहसास हो रहा है। दिन में अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर चुका है, जिससे लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 7, 8 और 9 मार्च को राजस्थान में हीटवेव जैसी स्थिति का एहसास होगा। दिन के समय तापमान के बढ़ने से ऐसा एहसास होगा जैसे कि आसमान से 'आग' बरस रही है।