Social Media Ban: बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, इस राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान की घोषणा

Karnataka Social Media Ban: कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। बच्चों पर मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।