6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Social Media Ban: बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, इस राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान की घोषणा

Social Media Ban for children: कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। जानें बच्चों के डिजिटल सुरक्षा पर कर्नाटक के इस बड़े फैसले के बारे में।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 06, 2026

Social Media Ban

AI Generated Image

Karnataka Social Media Ban: कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। बच्चों पर मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

गौरतलब है कि पिछले महीने मुख्यमंत्री ने 'राज्य उच्च शिक्षा परिषद' (Higher Education Council) के कुलपतियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए आयु के आधार पर सोशल मीडिया प्रतिबंध पर चर्चा की थी। सरकार ने इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स (International Models) का अध्ययन करने का भी निर्णय लिया था।

प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य

कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक की राह पर चलते हुए अब गोवा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य भी इस दिशा में विचार कर रहे हैं। इन राज्यों में इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए 'टास्क फोर्स' का गठन भी किया गया है।

केंद्र सरकार भी कर रही है विचार

हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'एआई समिट' (AI Summit) के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने संकेत दिए थे कि केंद्र सरकार भी इस तरह के प्रतिबंधों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Mar 2026 01:17 pm

Published on:

06 Mar 2026 01:16 pm

Hindi News / National News / Social Media Ban: बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, इस राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ईरान इजरायल जंग की जद में आया हिंद महासागर, हिंद नाम होने पर भी क्यों नहीं है भारत का इस पर नियंत्रण, जानें

Indian Ocean
राष्ट्रीय

Iran Israel US War: ट्रंप को ईरान का तगड़ा जवाब, कहा-न्यूयॉर्क का मेयर तय नहीं कर सकते और हमारे देश…

Iranian Deputy Foreign Minister Saeed Khatibzadeh
राष्ट्रीय

Nitish Kumar: जब पत्नी मंजू से 20 हजार रुपए उधार लेकर नीतीश ने लड़ा था चुनाव, बोला था- ‘अगर हार गए तो…’

राष्ट्रीय

गर्मी ने दी दस्तक: 7, 8 और 9 मार्च को आसमान से बरसेगी ‘आग’, इन राज्यों में होंगे हाल बेहाल

IMD issues alert for heatwave like conditions
राष्ट्रीय

Bengal Election 2026: बंगाल में ममता के ‘M’ फैक्टर की काट के लिए BJP ने तैयार की रणनीति, जानें चुनौती

West Bengal Assembly Election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.