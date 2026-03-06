Nitish Kumar: जब पत्नी मंजू से 20 हजार रुपए उधार लेकर नीतीश ने लड़ा था चुनाव, बोला था- ‘अगर हार गए तो…’

इधर, साल 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो चुके थे। उन्होंने आदर्शवाद के ऊपर वास्तविकता को तरजीह दी, क्योंकि उनके लिए यह करो या मरो का सवाल बन चुका था। संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है कि नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू को वचन दिया था कि इस बार यदि वह चुनाव हार गए, तो राजनीति हमेशा के लिए त्याग देंगे। दूसरा कोई काम धंधा ढूंढकर अपने गृहस्थ जीवन में रम जाएंगे। इस वादे पर उनकी पत्नी मंजू ने उदारता के साथ 20 हजार रुपये का इनाम उनकी झोली में चुनाव प्रचार के लिए डाल दिया। ये राशि लगभग उस दहेज की रकम के बराबर थी, जिस पर नीतीश ने अपने पिता और ससुर के सामने बवाल खड़ा कर दिया था।