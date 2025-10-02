Mpox वायरस का सबसे जानलेवा स्ट्रेन क्लैड 1 नाली के पानी में मिला, भारत के लिए कितना खतरनाक?

पानी पर लंबे समय से शोध कर रही सुनंदा भोला ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया कि एनवायरमेंट सर्विलांस की बात लंबे समय से इसलिए उठ रही है ताकि नाली के पानी से फैलने वाली बीमारी को रोका जा सके। गंदे जलों को अच्छी तरह से ट्रिटमेंट करना जरूरी है तब जाकर वायरस, बैक्टीरिया आदि को फैलने से रोका जा सकेगा। कोविड 19 वायरस का वेस्ट वाटर में मिलने पर भी इस बात को उठाया गया था। भारत जैसे देश में कारखाने, अस्पताल या आवासीय इलाकों के पानी को नेचुरल वाटर सोर्स में मिला दिया जाता है जो कि हेल्थ के लिहाज से बेहद खराब है।