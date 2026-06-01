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सीएम योगी ने छात्रों को बांटे मेडल और पुरस्कार, बोले- प्रदेश के युवा ही यूपी के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत

लोकभवन में आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंत्री गुलाब देवी और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 01, 2026

मेरिट में छात्राओं का दबदबा, सीएम योगी ने छात्रों पर ली हल्की चुटकी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

मेरिट में छात्राओं का दबदबा, सीएम योगी ने छात्रों पर ली हल्की चुटकी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CM Yogi Meritorious Students Honor Ceremony: राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में सोमवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का उद्देश्य प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना रहा। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही लोकभवन परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच पर माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौजूद रहीं।

मेधावी छात्रों का बढ़ाया उत्साह

सम्मान समारोह में विभिन्न बोर्डों के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा ही उत्तर प्रदेश के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं और सरकार शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने छात्रों से कहा कि मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी ही देश और समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि छात्रों की सफलता के पीछे परिवार और गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, टैबलेट वितरण और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मेधावी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ महापौर सुषमा खर्कवाल की मौजूदगी भी कार्यक्रम का खास आकर्षण रही। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है।

लोकभवन में दिखा उत्साह का माहौल

सम्मान समारोह के दौरान लोकभवन में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। मेधावी छात्र अपने परिवारों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाकर छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया। समारोह के सफल आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया।

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Updated on:

01 Jun 2026 01:29 pm

Published on:

01 Jun 2026 01:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सीएम योगी ने छात्रों को बांटे मेडल और पुरस्कार, बोले- प्रदेश के युवा ही यूपी के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत

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