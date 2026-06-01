सीएम योगी ने छात्रों को बांटे मेडल और पुरस्कार, बोले- प्रदेश के युवा ही यूपी के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, टैबलेट वितरण और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मेधावी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी।