37 जिताएंगे 27! अखिलेश यादव ने कस ली है कमर; कांग्रेस का हाथ पकड़कर मैदान में उतरेगी सपा?

अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो अखिलेश यादव सांसदों के बीच बैठे। इस दौरान उनसे पूछा गया, "पिछले विधानसभा चुनाव में जो नेता जीते, उनकी स्थिति क्या है। जिन सीटों पर हारे थे, वहां का माहौल क्या है।'' प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में औसतन 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। सांसद जब जीते तब उनकी सीट के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में क्या समीकरण बने? उन समीकरणों का दोहराना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल? चर्चा में इस तरह के कई बिंदु शामिल थे। हालांकि बैठक के बिंदुओं को दबाकर लौटे सांसद स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोले रहे, लेकिन माना जा रहा है कि मिशन 2027 की रूपरेखा तय है।