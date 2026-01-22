22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

37 जिताएंगे 27! अखिलेश यादव ने कस ली है कमर; कांग्रेस का हाथ पकड़कर मैदान में उतरेगी सपा?

Akhilesh Yadav Meeting With MP's: लखनऊ में अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ बड़ी बैठक की। जानिए क्या कांग्रेस का हाथ पकड़कर समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 22, 2026

akhilesh yadav holds major meeting with mp in lucknow will sp form an alliance with congress

कांग्रेस का हाथ पकड़कर मैदान में उतरेगी सपा? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Akhilesh Yadav Meeting With MP: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने फेसबुक अकांउट पर लिखा '37 जिताएंगे 27'। सांसदों के फोटो पर लिखी हुई ये लाइन सिर्फ चित्र का परिचय नहीं है बल्कि इसे 'मिशन 2027' की रणनीति मानिए।

Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: अखिलेश यादव की बड़ी बैठक

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी उसी फार्मूले पर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इसके लिए पूर्व CM अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी के सभी 37 सांसदों को लखनऊ बुलाया। इस दौरान प्रत्येक से उनके संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों का जातिगत आंकड़ा और हालिया समीकरणों के बारे में जानकारी ली।

UP Politics: अखिलेश यादव ने सुनी सांसदों के मन की बात

अखिलेश यादव ने सांसदों के मन की बात सुनी। साथ ही उन्होंने अपने मन की बात मन में ही रखी जो आगामी समय में टिकटों की संभावना के तौर पर सामने आ सकती है। बरेली मंडल से आंवला सांसद नीरज मौर्य और बदायूं के सांसद आदित्य यादव इस बैठक में शामिल हुए थे।

UP News: कैसे किया सपा ने लोकसभा चुनाव में PDA फार्मूले का इस्तेमाल?

दरअसल, पार्टी के 37 सांसदों में पिछड़ा वर्ग के 20 हैं। इन 20 सांसदों में से 5 यादव हैं जो अखिलेश यादव और परिवार के सदस्य हैं। बचे हुए 15 सांसदों में सर्वाधिक कुर्मी हैं। पिछड़ा का अर्थ सिर्फ 'यादव' के इर्द-गिर्द नहीं समटेगा, लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये संकेत हो गया था। ये तो आधारभूत वोटबैंक ही है।

उतर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दौरान-

श्रेणीसांसदों की संख्याविवरण
पिछड़ा वर्ग 20इनमें 5 यादव अखिलेश परिवार से
अनुसूचित जाति 8इसमें अयोध्या की सामान्य सीट भी शामिल
मुस्लिम4सभी समाजवादी पार्टी के सांसद
सामान्य वर्ग5सामान्य वर्ग से निर्वाचित सांसद

मंडल क्षेत्र में सपा की विधानसभा स्थिति

जिलासपा विधायकसामाजिक वर्ग
बरेली2दोनों मुस्लिम
बदायूं32 यादव, 1 मौर्य

बरेली लोकसभा चुनाव परिणाम

सीटें जीतीजातीय/सामाजिक प्रतिनिधित्व
21 मौर्य, 1 यादव

इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (कुर्मी, मौर्य-शाक्य और अन्य) को जोड़ना जरूरी है। इसी वजह से उन्हें वरीयता में रखा गया। ठीक उसी तरह, जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी (SP) को बुनियादी आधार देता है। लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व 4 है। बरेली मंडल में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थीं। जिनमें आंवला सीट पर नीरज मौर्य (Neeraj Maurya) जबकि बदायूं में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आदित्य यादव (Aditya Yadav) सांसद बने।

Uttar Pradesh Politics: बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा

अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो अखिलेश यादव सांसदों के बीच बैठे। इस दौरान उनसे पूछा गया, "पिछले विधानसभा चुनाव में जो नेता जीते, उनकी स्थिति क्या है। जिन सीटों पर हारे थे, वहां का माहौल क्या है।'' प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में औसतन 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। सांसद जब जीते तब उनकी सीट के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में क्या समीकरण बने? उन समीकरणों का दोहराना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल? चर्चा में इस तरह के कई बिंदु शामिल थे। हालांकि बैठक के बिंदुओं को दबाकर लौटे सांसद स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोले रहे, लेकिन माना जा रहा है कि मिशन 2027 की रूपरेखा तय है।

UP News: आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा?

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) में BJP को कड़ी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति गठबंधन कर सकती है, हालांकि इसको लेकर रूपरेखा तय नहीं हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस का हाथ पकड़कर समाजवादी पार्टी मैदान में उतर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बरेली में 1 या 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़नी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

12 साल की लड़की की 2 योनि; जन्म से ही पहनना पड़ता था डायपर! कुदरत का करिश्मा या कुछ और?
लखनऊ
12 year old girl has two genitals no control over urine know whole matter lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 11:15 am

Published on:

22 Jan 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 37 जिताएंगे 27! अखिलेश यादव ने कस ली है कमर; कांग्रेस का हाथ पकड़कर मैदान में उतरेगी सपा?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘…तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है’, प्रतीक के बाद अब अपर्णा यादव बोलीं-साजिश रचने वालों की हो गई पहचान

aparna yadav breaks silence on her divorce from prateek says conspirators identified UP News.
लखनऊ

KGMU डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से आपत्तिजनक सामग्री बरामद, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ेंगी

धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद आरोपी पर शिकंजा और कसा, आईटी एक्ट व ब्लैकमेलिंग की धाराएं बढ़ने के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

पति को भेजा आखिरी मैसेज ,पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या

पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने की आत्महत्या
लखनऊ

लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में कचरे से बनी कला ने ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का दिल जीता

ब्राज़ील के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी दर्शन पार्क में देखा कचरे से कला बनने का अद्भुत उदाहरण (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

अपर्णा यादव का होगा तलाक? प्रतीक यादव ने तोड़ी चुप्पी

प्रतीक यादव ने तोड़ी चुप्पी
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.