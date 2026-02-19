वाराणसी समेत पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पछुआ हवा कराएगी गुलाबी ठंड का एहसास, जानें कब तक रहेगा ऐसा मौसम

वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में गुरुवार की सुबह गुलाबी ठंड लेकर आई। यहां कई हफ्तों के बाद सुबह आसमान में हल्के बादल देखने को मिले। मौसम विभाग की मानें तो इसके पीछे का करण पहाड़ों पर हुई बर्फबारी है। विभाग के मुताबिक बनारस में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, गाजीपुर में 28.5, बलिया में 27.2, आजमगढ़ में 29.4 और गोरखपुर में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।