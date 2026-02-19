19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी समेत पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पछुआ हवा कराएगी गुलाबी ठंड का एहसास, जानें कब तक रहेगा ऐसा मौसम

पूर्वांचल में गुरुवार की सुबह मौसम का मिजाज बदला-बदला सा नजर आया। आसमान में हल्के बादल और पछुआ हवा के कारण सुबह लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हुआ...

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Feb 19, 2026

वाराणसी: पूर्वांचल में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में आसमान में हल्के बादल नजर आए। वहीं, पछुआ हवा ने मौसम में गुलाबी ठंड का एहसास भी कराया। इस दौरान पूर्वांचल में बारिश होने की संभावना नहीं है।

पहाड़ों में हुई बर्फबारी से बदला मौसम

वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में गुरुवार की सुबह गुलाबी ठंड लेकर आई। यहां कई हफ्तों के बाद सुबह आसमान में हल्के बादल देखने को मिले। मौसम विभाग की मानें तो इसके पीछे का करण पहाड़ों पर हुई बर्फबारी है। विभाग के मुताबिक बनारस में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, गाजीपुर में 28.5, बलिया में 27.2, आजमगढ़ में 29.4 और गोरखपुर में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

होगा गुलाबी ठंड का एहसास

गुरुवार को मौसम विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वाराणसी में 14.6, बलिया में 13, आजमगढ़ में 13.5 और गोरखपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो से तीन दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का रहने वाला है। इसके साथ ही पूर्वांचल में पाछूआ हवा भी चलेगी जो सुबह-सुबह और शाम के समय गुलाबी ठंड का एहसास कराएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 01:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी समेत पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पछुआ हवा कराएगी गुलाबी ठंड का एहसास, जानें कब तक रहेगा ऐसा मौसम

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रीलबाज रहें सावधान…वाराणसी में जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, उल्लंघन पर होगी सख्त कारवाई

Up news, varanasi
वाराणसी

काशी में नाव संचालन में लापरवाही नाविकों को पड़ेगी भारी, पुलिस ने की जेल और जुर्माने की तैयारी

वाराणसी

बनारस में शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा, सेंट्रल जेल में भी बनाया गया केंद्र, कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी

वाराणसी

BHU में CHS की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप

वाराणसी

विश्वनाथ मंदिर के SDM पर लगा श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार का आरोप, चौक थाने में दी गई शिकायत, SDM बोले- आरोप गलत

SDM पर श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार का आरोप
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.