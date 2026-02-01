यूपी में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही मकान से दो लाशें बरामद, फांसी पर मिला व्यापारी, बक्से में मिला किन्नर

मृतक किन्नर की पहचान रेखा के रूप में हुई है, जो दो दिन से लापता थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि डेयरी दुकानदार रवि गुप्ता ने फांसी लगा ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर से बदबू आ रही थी। शक होने पर पुलिस ने छानबीन की और छत पर रखे बक्से में बोरी के अंदर रेखा का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे और शरीर के कई आभूषण गायब थे।