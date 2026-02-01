यूपी में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही मकान से दो लाशें बरामद, फांसी पर मिला व्यापारी, बक्से में मिला किन्नर

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ही मकान से दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां एक डेयरी व्यापारी का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। जब पुलिस ने जांच की तो उसी मकान की छत पर रखे एक बक्से में बोरी के अंदर एक किन्नर का शव भी बरामद हुआ।
मृतक किन्नर की पहचान रेखा के रूप में हुई है, जो दो दिन से लापता थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि डेयरी दुकानदार रवि गुप्ता ने फांसी लगा ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर से बदबू आ रही थी। शक होने पर पुलिस ने छानबीन की और छत पर रखे बक्से में बोरी के अंदर रेखा का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे और शरीर के कई आभूषण गायब थे।
स्थानीय लोगों और किन्नर समुदाय के लोगों का आरोप है कि रेखा ने रवि को डेयरी खोलने के लिए करीब 5 लाख रुपये उधार दिए थे। बार-बार पैसे मांगने पर विवाद हुआ और इसी में उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद शव को छिपा दिया गया।
पुलिस को सीसीटीवी में रेखा को रवि के घर जाते हुए देखा गया था, लेकिन वह बाहर नहीं निकली। पुलिस ने रवि से पूछताछ भी की थी। इसके बाद जब मामला बढ़ा और पुलिस का शक गहरा गया तो रवि ने डर और तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने रवि के पिता, पत्नी और एक अन्य महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
