19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

काशी में शुरू हुई बीजेपी की ‘पाठशाला’, तीन प्रदेशों के 500 पदाधिकारी पहुंचे, दिया जाएगा अनुशासन का मंत्र

काशी में बीजेपी के पदाधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए यूपी, बिहार और उत्तराखंड के 500 से अधिक बीजेपी पदाधिकारी पहुंचे हैं....

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Feb 19, 2026

pc - patrima

वाराणसी में बीजेपी के तीन प्रदेशों के पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए सुबह से ही काशी पहुंचे हुए हैं। बनारस में होने वाली इस बैठक में बीजेपी पदाधिकारी को अनुशासन और संगठनात्मक संरचना के गुरु सिखाए जाएंगे।

500 से अधिकारी पदाधिकारी काशी पहुंचे

सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में बीजेपी की बड़ी कार्यशाला का आयोजन शुरू हो चुका है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए यूपी, उत्तराखंड और बिहार के बीजेपी के 500 से अधिक पदाधिकारी काशी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बिहार और उत्तराखंड के संगठन के कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।

संगठन की मजबूती पर जोर

बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर इस बैठक में पदाधिकारियों को मंत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। कार्यशाला में अलग-अलग स्थान से आए पदाधिकारी, पार्टी की रणनीतियों पर मंथन करेंगे। इससे पहले बैठक में शामिल होने आए पदाधिकारी के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए हैं। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी हाथों में पेन और डायरी लेकर कार्यशाला में पहुंचे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 02:13 pm

Published on:

19 Feb 2026 02:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / काशी में शुरू हुई बीजेपी की ‘पाठशाला’, तीन प्रदेशों के 500 पदाधिकारी पहुंचे, दिया जाएगा अनुशासन का मंत्र

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कालनेमि, बोले- उन्हें सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं

वाराणसी

वाराणसी समेत पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पछुआ हवा कराएगी गुलाबी ठंड का एहसास, जानें कब तक रहेगा ऐसा मौसम

वाराणसी

रीलबाज रहें सावधान…वाराणसी में जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, उल्लंघन पर होगी सख्त कारवाई

Up news, varanasi
वाराणसी

काशी में नाव संचालन में लापरवाही नाविकों को पड़ेगी भारी, पुलिस ने की जेल और जुर्माने की तैयारी

वाराणसी

बनारस में शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा, सेंट्रल जेल में भी बनाया गया केंद्र, कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.