काशी में शुरू हुई बीजेपी की ‘पाठशाला’, तीन प्रदेशों के 500 पदाधिकारी पहुंचे, दिया जाएगा अनुशासन का मंत्र

बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर इस बैठक में पदाधिकारियों को मंत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। कार्यशाला में अलग-अलग स्थान से आए पदाधिकारी, पार्टी की रणनीतियों पर मंथन करेंगे। इससे पहले बैठक में शामिल होने आए पदाधिकारी के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए हैं। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी हाथों में पेन और डायरी लेकर कार्यशाला में पहुंचे हैं।