20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

अंतिम संस्कार में गए दो लोग गंगा नदी में डूबे, NDRF की मदद से निकाले गए शव

रिश्तेदार के दाह संस्कार में रोहनिया के बेटावर घाट पर गए दो लोगों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। दोनों के शवों को गोताखोरों और एनडीआरएफ की मदद से बाहर निकल गया...

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Feb 20, 2026

वाराणसी: रोहनिया थाना क्षेत्र के बेटावर घाट पर अंतिम संस्कार में गए एक युवक और एक किशोर की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस दोनों को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

नदी में गए थे स्नान करने

जानकारी के मुताबिक, गंगा नदी किनारे बेटावर घाट पर अंतिम संस्कार में पहुंचे शिवपुर के अजीत पटेल (19) और हर्ष पटेल (15) की नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों गंगा नदी में स्नान करने गए थे और इसी दौरान गहरे पानी में चले गए। इसके बाद दोनों नदी में डूबने लगे। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक दोनों नदी में डूब चुके थे।

डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित किया

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रोहनिया पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरफ और गोताखोरों को बुलाया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों को नदी से बाहर निकाला और ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है।

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

बन्देपुर के रहने वाले लालजी पटेल की मां का देहांत हो गया था और उनके ही दाह संस्कार में उनके रिश्तेदार अजीत और हर्ष पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजन को भी सूचित कर दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 06:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / अंतिम संस्कार में गए दो लोग गंगा नदी में डूबे, NDRF की मदद से निकाले गए शव

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चेतावनी के बाद भी लापरवाही, गंगा में जल पुलिस का सघन चेकिंग अभियान…सात नाविकों पर नामजद FIR, 11 नावें सीज

Up news, varanasi
वाराणसी

पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी यूपी में हुई बूंदाबांदी ने बढ़ाई मुसीबत, इन जिलों में हो सकती है बारिश

Weather Update Meteorological Department new Prediction Rajasthan these districts 31 December and 1 January 2026 Rain alert
वाराणसी

यूपी में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही मकान से दो लाशें बरामद, फांसी पर मिला व्यापारी, बक्से में मिला किन्नर

वाराणसी

सीएम योगी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कालनेमि, बोले- उन्हें सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं

वाराणसी

काशी में शुरू हुई बीजेपी की ‘पाठशाला’, तीन प्रदेशों के 500 पदाधिकारी पहुंचे, दिया जाएगा अनुशासन का मंत्र

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.