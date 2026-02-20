अंतिम संस्कार में गए दो लोग गंगा नदी में डूबे, NDRF की मदद से निकाले गए शव

जानकारी के मुताबिक, गंगा नदी किनारे बेटावर घाट पर अंतिम संस्कार में पहुंचे शिवपुर के अजीत पटेल (19) और हर्ष पटेल (15) की नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों गंगा नदी में स्नान करने गए थे और इसी दौरान गहरे पानी में चले गए। इसके बाद दोनों नदी में डूबने लगे। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक दोनों नदी में डूब चुके थे।