20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

चेतावनी के बाद भी लापरवाही, गंगा में जल पुलिस का सघन चेकिंग अभियान…सात नाविकों पर नामजद FIR, 11 नावें सीज

वाराणसी में बीते दिनों नाव की टक्कर में एक नाव के डूबने और उसमे बैठे लोगों के लाइफ जैकेट न पहनने के मामले के सामने आने के बाद वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Feb 20, 2026

Up news, varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गंगा में जल पुलिस का चेकिंग अभियान

वाराणसी में बीते दिनों नाव की टक्कर में एक नाव के डूबने और उसमे बैठे लोगों के लाइफ जैकेट न पहनने के मामले के सामने आने के बाद वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगा में सघन सर्च अभियान चलाया गया।

दशाश्वमेध और भेलूपुर सर्किल में चला सघन चेकिंग अभियान

इस दौरान दशाश्वमेध और भेलूपुर सर्किल के थानों की पुलिस ने ACP गौरव कुमार और ACP डॉ अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में नाव और बोट की जांच किया।

गंगा में चेकिंग के दौरान नाव में अधिक सवारी और बिना लाइफ जैकेट के सवारी मिलने पर अस्सी चौकी प्रभारी रणजीत कुमार की तहरीर पर पांच FIR और दशाश्वमेध चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 3 FIR दर्ज की गई है।

अस्सी से नमो घाट की चेकिंग में चार नाविकों पर नामजद FIR

ACP गौरव कुमार ने बताया कि अस्सी से नमो घाट तक की गई चेकिंग और पवन साहनी निवासी सक्का घाट, थाना आदमपुर, राज मंदिर, थाना कोतवाली निवासी संतोष कुमार निषाद, शिवाला थाना भेलूपुर निवासी अतुल सहानी और नया महादेव, राजघाट थाना आदमपुर निवासी विकास सहानी पर BNS की धारा 282 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा 12 अज्ञात नौकाओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, और 13 नावें सीज की गई हैं।

दशाश्वमेध पुलिस ने तीन नाविकों पर दर्ज किया नामजद FIR

ACP अतुल ने बताया कि दशाश्वमेध पुलिस ने महेश कुमार सहानी, सूरज सहानी और टिंकू सहानी पर मुकदमा दर्ज किया गया। सभी नावों पर लाइफ जैकेट्स नहीं मिले , इस दौरान वाराणसी पुलिस और जल पुलिस ने कुल 11 नावों को सीज कर दिया।

इन सभी नावों पर क्षमता से अधिक यात्री बैठाये गए थे और अधिकतर लोग लाइफ जैकेट भी नहीं पहने हुए थे, कारवाई के बाद सभी नावों को सीज कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

ED Action: 110 करोड़ ठगी केस: एनी ग्रुप की 7.30 करोड़ संपत्ति अटैच, ईडी की बड़ी कार्रवाई
लखनऊ
110 करोड़ की कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 11:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / चेतावनी के बाद भी लापरवाही, गंगा में जल पुलिस का सघन चेकिंग अभियान…सात नाविकों पर नामजद FIR, 11 नावें सीज

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी यूपी में हुई बूंदाबांदी ने बढ़ाई मुसीबत, इन जिलों में हो सकती है बारिश

Weather Update Meteorological Department new Prediction Rajasthan these districts 31 December and 1 January 2026 Rain alert
वाराणसी

यूपी में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही मकान से दो लाशें बरामद, फांसी पर मिला व्यापारी, बक्से में मिला किन्नर

वाराणसी

सीएम योगी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कालनेमि, बोले- उन्हें सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं

वाराणसी

काशी में शुरू हुई बीजेपी की ‘पाठशाला’, तीन प्रदेशों के 500 पदाधिकारी पहुंचे, दिया जाएगा अनुशासन का मंत्र

वाराणसी

वाराणसी समेत पूर्वांचल में बदला मौसम का मिजाज, पछुआ हवा कराएगी गुलाबी ठंड का एहसास, जानें कब तक रहेगा ऐसा मौसम

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.