चेतावनी के बाद भी लापरवाही, गंगा में जल पुलिस का सघन चेकिंग अभियान…सात नाविकों पर नामजद FIR, 11 नावें सीज

ACP गौरव कुमार ने बताया कि अस्सी से नमो घाट तक की गई चेकिंग और पवन साहनी निवासी सक्का घाट, थाना आदमपुर, राज मंदिर, थाना कोतवाली निवासी संतोष कुमार निषाद, शिवाला थाना भेलूपुर निवासी अतुल सहानी और नया महादेव, राजघाट थाना आदमपुर निवासी विकास सहानी पर BNS की धारा 282 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा 12 अज्ञात नौकाओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, और 13 नावें सीज की गई हैं।