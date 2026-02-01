पारिवारिक विवाद में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी ने भी खाया जहर, हालत गंभीर

कुछ देर बाद जब अनीता कमरे में पहुंची तो उसने संदीप को फंदे के सहारे झूलता हुआ पाया। इसके बाद अनीता ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। बच्चों ने जब यह मंजर देखा तो रोने-चिल्लाने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अनीता को कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, संदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।