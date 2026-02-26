26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

बहू ने सास की कुल्हाड़ी से की हत्या, बोली- रोज की कीच-कीच से तंग आ गई थी

वाराणसी के फूलपुर थानाक्षेत्र में एक बहु ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर अपनी सास की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने ही लोगों को बुलाया। आरोपी बहु ने बताया कि रोज के झगड़े से वह तंग आ गई थी...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Feb 26, 2026

Varanasi Murder

वाराणसी: फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने अपने सास की कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह शोर मचाने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि वह रोज के झगड़े से तंग आ गई थी।

बहु ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया

जानकारी के मुताबिक, फूलपुर थाना क्षेत्र के कठिरांव में आशा नामक एक महिला का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। उसकी बहू प्रीति के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई।

पूछताछ में बहु ने हत्या की बात स्वीकार की

घटना के बाद मृतक महिला की बहू प्रीति से पुलिस ने पूछताछ शुरू की इसके बाद उसने सारे राज उगल दिए। प्रीति ने पुलिस को बताया कि रोज उसकी सास से किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती थी और वह इससे तंग आ गई थी। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर अपनी सास आशा की हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी आशा ने बताया कि उसका पूरा परिवार पास में ही एक ईंट-भट्टे पर काम करता है।

हत्या के बाद मायके चली गई थी बहू

प्रीति ने पुलिस को बताया कि वह सास की हत्या के बाद कुछ देर के लिए अपने मायके चली गई और वापस लौटकर शोर मचाना शुरू किया, ताकि किसी को उसे पर शक ना हो। वहीं, पुलिस ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी बहू को गिरफ्तार किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 09:24 am

Published on:

26 Feb 2026 08:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बहू ने सास की कुल्हाड़ी से की हत्या, बोली- रोज की कीच-कीच से तंग आ गई थी

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बनारस कचहरी को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अधिवक्ता के नंबर पर आया मैसेज, 15 दिन में चौथी बार आया संदेश

वाराणसी

महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष संग कपड़े खरीदने गईं महिलाओं ने चुराए अंडरगारमेंट्स, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, सीसीटीवी वायरल

वाराणसी

आशुतोष महाराज को मिल रही पुलिस विवेचना की जानकारी, व्हाट्सएप के ग्रुप में किया जा रहा शेयर: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

Shankaracharya Avimukteshwarananda
वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस ने भेजा पीएम मोदी को ज्ञापन, SC के रिटायर्ड जज से जांच की मांग

वाराणसी

होली से पहले वाराणसी में बढ़ा ऑटो किराया, यात्रियों की जेब पर पड़ा असर

वाराणसी में ऑटो का बढ़ाया किराया
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.