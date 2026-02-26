बहू ने सास की कुल्हाड़ी से की हत्या, बोली- रोज की कीच-कीच से तंग आ गई थी

घटना के बाद मृतक महिला की बहू प्रीति से पुलिस ने पूछताछ शुरू की इसके बाद उसने सारे राज उगल दिए। प्रीति ने पुलिस को बताया कि रोज उसकी सास से किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती थी और वह इससे तंग आ गई थी। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर अपनी सास आशा की हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी आशा ने बताया कि उसका पूरा परिवार पास में ही एक ईंट-भट्टे पर काम करता है।