बनारस कचहरी को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अधिवक्ता के नंबर पर आया मैसेज, 15 दिन में चौथी बार आया संदेश

धमकी के बाद पुलिस की टीम डॉग स्क्वायड और बम निरोधक रास्ते के साथ कचहरी परिसर में तलाशी अभियान चला रही है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं से कहा गया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखने पर पुलिस को सूचित करें। गौरतलब है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे बाल यौन शोषण के आरोपों के मामले में त्रिपाठी ही उनके अधिवक्ता हैं।