बकरीद पर हुए सूर्या हत्याकांड में नया खुलासा, पिता के कहने पर असद ने घोपा था चाकू

Surya Murder New Revelation: गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस केस में अब एक नया खुलासा हुआ है। मामले में गिरफ्तार हुए असद के दोस्त फरहान ने इस केस के पीछे की कहानी की खुलासा किया है। उसका कहना है कि इस मामले में मुख्य आरोपी पिता की भी भूमिका है। आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर पुलिस कर चुकी है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह अपने किसी दोस्त से मिलने आने वाला है। इसके बाद पुलसि ने पूरे इलाके में जाल बिछा लिया था। उसको पकड़ने के दौरान असद ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। इस वजह से पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करनी पड़ी थी।