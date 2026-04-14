उम्रकैद के दोषी को जमानत देना पड़ा भारी, बाहर आते ही किया दूसरा मर्डर, 8 महीने बाद चंडीगढ़ से दबोचा गया शातिर

Delhi boxer murder case: क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास दहिया उर्फ सोनू उर्फ ठेकेदार (42) को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। वह एक मामले में उम्रकैद का सजा पा चुका था लेकिन हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ गया था। इसके बाद जुलाई 2025 में उसने एक और हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। इस केस में उसके साथी सुमित राणा उर्फ छोटू और कृष्ण दहिया उर्फ महाराज अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश जारी है।