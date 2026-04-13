‘धमकी देकर कई बार किया रेप’, इस्लाम अपनाने का दबाव, युवती ने बताया कैसे ब्लैकमेल कर फायदा उठाता था युवक

मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव भी बनाया। पीड़िता के अनुसार 4 जनवरी 2026 को आरोपी उसे दिल्ली के एक धार्मिक स्थल पर ले गया, जहां उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं देर रात का बहाना कर वह उसे मधुबन बापूधाम इलाके के संजय नगर स्थित अपने कमरे पर लेकर गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और उसने कई बार धमकाकर शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर पीड़ता को जान से मारने की धमकी दी जाती थी।