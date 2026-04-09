प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी; हंसी-मजाक ने लिया खतरनाक मोड़, उसके बाद जो हुआ, किसी को नहीं था अंदाजा

मृतक के भाई सोनवीर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि वह और उसका भाई दोनों एक ही वर्कशॉप में काम करते थे और वहीं रहते थे। उसने बताया कि घटना वाले दिन वह काम के चक्कर में कहीं बाहर गया हुआ था और दोपहर के 12:15 बजे उसे पता चला कि आरोपी ने उसके भाई के साथ यह खतरनाक हरकत की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेश को पकड़ लिया। वह राजस्थान के डींग इलाके के खेडली गुर्जर गांव का रहने वाला है और उसे रामपुरा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों के बीच मजाक के दौरान झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया है और अब मामले की आगे जांच की जा रही है।