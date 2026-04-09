प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी; हंसी-मजाक ने लिया खतरनाक मोड़, उसके बाद जो हुआ, किसी को नहीं था अंदाजा

प्रतीकात्मक तस्वीर
Air Compressor Misuse: दिल्ली-एनसीआर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें गुरुग्राम के सेक्टर-82ए की एक वर्कशॉप में हुआ छोटा-सा मजाक जानलेवा साबित हुआ। मंगलवार की दोपहर को तरुण एंटरप्राइजेज में वेल्डिंग का काम करने वाले 38 साल के हरवेंद्र के साथ एक साथी ने ऐसी हरकत कर दी, जो बहुत घातक साबित हुई। बताया जा रहा है कि काम के दौरान आपसी बातचीत और मजाक के बीच अचानक विवाद की स्थिति बन गई। इसी दौरान आरोपी ने कंप्रेशर मशीन का इस्तेमाल करते हुए ऐसी लापरवाही दिखाई, जिससे हरवेंद्र की हालत गंभीर हो गई।
घटना के समय आरोपी ने कंप्रेशर के पाइप से हरवेंद्र के प्राइवेट पार्ट में हवा भर दी। इससे उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दबाव बन गया। इसी कारण उसकी आंतें फट गईं और वह बुरी तरह घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती गई। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर के अंदर ज्यादा हवा जाने से अंदरूनी अंगों में काफी नुकसान पहुंचा था।
घायल हरवेंद्र को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा थीं कि इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कासिमपुर गांव का रहने वाला था। वह अपने भाई के साथ वर्कशॉप में काम करता था। इस हादसे में कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था।
मृतक के भाई सोनवीर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि वह और उसका भाई दोनों एक ही वर्कशॉप में काम करते थे और वहीं रहते थे। उसने बताया कि घटना वाले दिन वह काम के चक्कर में कहीं बाहर गया हुआ था और दोपहर के 12:15 बजे उसे पता चला कि आरोपी ने उसके भाई के साथ यह खतरनाक हरकत की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेश को पकड़ लिया। वह राजस्थान के डींग इलाके के खेडली गुर्जर गांव का रहने वाला है और उसे रामपुरा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों के बीच मजाक के दौरान झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया है और अब मामले की आगे जांच की जा रही है।
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