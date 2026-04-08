‘हम आपके लिए मर चुके हैं,’ दो नाबालिग बहनें घर छोड़कर हुई गायब, इंस्टाग्राम पर किया पिता को मैसेज

Ghaziabad minor sisters missing: गाजियाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ एक परिवार को झकझोर दिया बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बहनों ने अचानक घर छोड़ दिया और जाने के बाद पिता को इंस्टाग्राम पर ऐसा मैसेज भेजा, जिसे पढ़कर कोई भी हैरान रह जाए। जाने के बाद उन दोनों ने पिता को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि उन्हें आजादी चाहिए और वे जहां हैं, वहां खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे घर वापस नहीं आएंगी और “हम आपके लिए मर चुके हैं।”