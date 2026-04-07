‘एक बार संबंध बना लो, ऐसा मंत्र मारूंगा तुम्हारा पति मिल जाएगा’, ढोंगी बाबा ने झांसे में लेकर महिला से किया रेप

पीड़ित महिला सक्करदरा क्षेत्र की रहने वाली है और घरों में काम कर अपना गुजारा करती है। उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा, जब 15 अक्टूबर 2025 को उसका पति बिना बताए कहीं चला गया। महिला महीनों से अपने पति की तलाश में भटक रही थी, तभी उसकी मुलाकात ताहीर राशिद बेग नाम के व्यक्ति से हुई। आरोपी ने खुद को तंत्र-मंत्र का विशेषज्ञ बताया और दावा किया कि वह अपनी शक्तियों से उसके लापता पति को ढूंढ निकालेगा। पति को वापस पाने की आखिरी उम्मीद में महिला ने उस पर भरोसा कर लिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई।