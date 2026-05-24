शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखे से धर्म परिवर्तन: दिल्ली की महिला ने दानिश नाम के युवक पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, मामला दर्ज

Forced Conversion: देश की राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाली एक 30 वर्षीय हिंदू महिला ने दानिश नाम के एक युवक पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उन्हें हथियार बनाया और ब्लैकमेल करते हुए धोखे से उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है।