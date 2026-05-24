शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखे से धर्म परिवर्तन: दिल्ली की महिला ने दानिश नाम के युवक पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, मामला दर्ज

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Forced Conversion: देश की राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाली एक 30 वर्षीय हिंदू महिला ने दानिश नाम के एक युवक पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उन्हें हथियार बनाया और ब्लैकमेल करते हुए धोखे से उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में इस पूरी आपबीती की शुरुआत अपने बचपन से बताई है। महिला के अनुसार, जब वह महज 13-14 वर्ष की थीं, तभी से आरोपी दानिश लगातार उनका पीछा कर रहा था और उन्हें परेशान करने की कोशिश में लगा रहता था। उस समय जब महिला के परिवार वालों को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने दानिश को बुलाकर कड़ी डांट-फटकार लगाई। परिवार के विरोध और डर की वजह से आरोपी कुछ सालों के लिए पूरी तरह गायब हो गया।
कुछ सालों के अंतराल के बाद, जब पीड़िता अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आईं, तो दानिश ने एक बार फिर उनके जीवन में दस्तक दी। आरोप है कि इस बार उसने महिला को सम्मोहित जैसा कर लिया और अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया। साल 2021 में वह महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ किसी अज्ञात स्थान पर ले गया। वहां उसने शादी करने का पक्का वादा किया और महिला की मर्जी के खिलाफ उनके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की कुछ बेहद निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें भी ले लीं।
इन तस्वीरों को लेने के बाद दानिश का असली चेहरा सामने आया। वह महिला को तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। साल 2021 में ही वह पीड़िता को कड़कड़डूमा कोर्ट लेकर गया। पीड़िता का आरोप है कि वहां उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कुछ सोच-समझ सकें। दानिश ने इसका फायदा उठाया और उर्दू में लिखे कुछ दस्तावेजों पर उनके दस्तखत करवा लिए। बाद में पीड़िता को पता चला कि वे कागज वास्तव में निकाह और उनके धर्म परिवर्तन के थे, जिसके बारे में उन्हें अंधेरे में रखा गया था।
साल 2022 में जब महिला किसी तरह सुरक्षित अपने घर वापस लौटीं, तब धीरे-धीरे उनकी मानसिक स्थिति ठीक हुई और उन्हें अपने साथ हुए इस सुनियोजित धोखे का अहसास हुआ। जब उन्होंने इस पूरी बात का विरोध किया, तो आरोपी दानिश ने फिर से पुरानी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार, हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने कानून का सहारा लिया। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश व मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।
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