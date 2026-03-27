पति ने गैस सिलेंडर से पत्नी की हत्या, खिड़की से पड़ोसी ने देखा खौफनाक मंजर

इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उसने जानबूझकर और गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या की। इसके अलावा, धारा 304 (हत्या का प्रयास/सावधानी से हत्या) और धारा 498A (पति या ससुराल वालों द्वारा दहेज या घरेलू हिंसा) जैसी धाराओं के तहत भी जांच की जा सकती है, यदि किसी तरह की मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न की पुष्टि होती है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ और घटना स्थल से सबूत जुटाने के बाद ही सभी धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की पुष्टि की जाएगी।