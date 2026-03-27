क्या कोरोना की तरह लॉकडाउन लगेगा? हरदीप सिंह पुरी ने बताई इसकी सच्चाई, एक्साइज ड्यूटी घटने पर भी दिया बयान

पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए, घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की गई है। यह कदम उपभोक्ताओं को कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

सदैव यह सुनिश्चित किया है कि देश के नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखा जाए। इसके अतिरिक्त, डीजल के निर्यात पर ₹21.5 प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर ₹29.5 प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया है। इससे घरेलू उपभोग के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस संबंध में संसद को सूचित कर दिया गया है।