27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal Politics: ‘TMC के 50 विधायक और 20 सांसद छोड़ सकते है ममता का साथ’, BJP नेता ने किया दावा

Mamata Banerjee Party Crisis: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी के बीच बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि पार्टी के 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। काकोली घोष के इस्तीफे और कई पार्षदों के पाला बदलने की अटकलों से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

May 27, 2026

West Bengal Politics

BJP सांसद सौमित्र का दावा- ममता के 50 विधायक और 20 सांसद हमारे संपर्क में (Photo-IANS)

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। इसी बीच बीजेपी सांसद सौमित्र ने बड़ा दावा किया है, जिससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। BJP सांसद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के करीब 50 विधायक और 20 सांसद पार्टी से नाराज है। ये सभी बीजेपी में आने के लिए तैयार है।

BJP के संपर्क में है सांसद-विधायक

उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये सभी विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में है। यदि BJP आलाकमान से परमिशन मिल जाती है तो टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी। हर कोई भाजपा में आना चाहता है।

बता दें कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बयान ऐसे समय आया है जब टीएमसी के कई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है और सांसद काकोली घोष ने भी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। काकोली ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और अटकलें लगाई जा रही है कि वह जल्द ही सांसदी से भी इस्तीफा दे सकती है। मंगलवार को सांसद काकोली घोष और 6 अन्य विधायक सीएम शुभेन्दु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक बैठक में भी शामिल हुई। इसके बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। 

अभिषेक बनर्जी पर भी साधा निशाना

इस दौरान बीजेपी नेता सौमित्र खान ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी को पापी बताया। बीजेपी सांसद खान ने कहा कि पापियों को जेल जाना ही पडे़गा। आज उनके घर के सामने बुलडोजर खड़ा है। 2021 में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तुड़वाए थे।

सियासी हलचल हुई तेज

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी सांसद के 20 सांसदों के पाला बदलने के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल, पिछले दिनों ममता बनर्जी ने अपने नेताओं से इस्तीफा नहीं देने की अपील की थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार टीएमसी पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Patrika Explainer: कांग्रेस की बैसाखी छोड़ने की तैयारी में CM थलापति विजय, अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए बना रहे खास प्लान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

27 May 2026 09:10 am

Hindi News / National News / Bengal Politics: ‘TMC के 50 विधायक और 20 सांसद छोड़ सकते है ममता का साथ’, BJP नेता ने किया दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Eid-ul-Adha: कानून सबके लिए एक हो- कुर्बानी पर बंगाल सरकार के आदेश पर बोला मुस्लिम शख्स

Rules issued regarding Kurbani
राष्ट्रीय

केरलम से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर ED की छापेमारी

ED raids former Keralam cm Pinarayi Vijayan.
राष्ट्रीय

Congress CM ROW: आलाकमान से मिल गया ग्रीन सिग्नल? गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया, ब्रेकफास्ट पर बुलाए मंत्री

Karnataka Congress CM Siddaramaiah resignation
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को लग सकता है झटका! BJP की बैठक में शामिल हुईं सांसद काकोली घोष; CM शुभेन्दु से भी मिली

Mamata Banerjee TMC Internal Conflict
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR, सनातन धर्म पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

Mamata Banerjee faces FIR over Sanatan Dharma remarks.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.