Bengal Politics: ‘TMC के 50 विधायक और 20 सांसद छोड़ सकते है ममता का साथ’, BJP नेता ने किया दावा

बता दें कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बयान ऐसे समय आया है जब टीएमसी के कई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है और सांसद काकोली घोष ने भी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। काकोली ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और अटकलें लगाई जा रही है कि वह जल्द ही सांसदी से भी इस्तीफा दे सकती है। मंगलवार को सांसद काकोली घोष और 6 अन्य विधायक सीएम शुभेन्दु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक बैठक में भी शामिल हुई। इसके बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।