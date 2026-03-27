Jammu and Kashmir: सदन में राहुल गांधी को पप्पू कहने पर कांग्रेस और BJP विधायक के बीच हुई हाथापाई, PM मोदी और इजरायल के खिलाफ लगाए नारे

Jammu Kashmir Assembly clash: जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा हो गया। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अली खामेनेई की तस्वीर हाथ में लेकर विधायकों ने इजरायल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसी के साथ विधायकों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हो गई।