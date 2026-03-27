‘ममता के राज में जिहादी पैदा हुए’, भाजपा सांसद ने बसंती बाजार हिंसा मामले में TMC पर कसा तंज

घोष ने अपने बयान में इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि यह हिंसा सत्ता खोने के डर का परिणाम है। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में बदलाव के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गरमा गया है। घटना के बाद बसंती बाजार इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी नई झड़प को रोका जा सके। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती हैं और मतदाताओं के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती हैं।