3 साल की बच्ची से दरिंदगी: गुरुग्राम पुलिस की लापरवाही पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, 48 घंटे के भीतर दबोचे गए तीनों आरोपी

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख किया और आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की। रोहतगी ने अदालत को बताया कि यह एक भयानक मामला है।बच्ची ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है, जिसमें पूरी घटना का विस्तार से जिक्र है। फिर भी गुरुग्राम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया गया।