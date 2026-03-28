गुरुग्राम में रफ्तार का कहर: बेकाबू थार ने नाना और दो मासूमों को कुचला, तीनों की मौत

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मूल रूप से राजस्थान के भिवाड़ी निवासी सुभाष अपने दो मासूम नातियों के साथ पटौदी के खोड गांव में अपने भाइयों से मिलने आए थे। शुक्रवार की देर रात करीब 11 बजे, जब वे लोकरा रोड से होते हुए वापस घर की ओर पैदल लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित महिंद्रा थार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क से कई फुट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना में शामिल थार वाहन को घटनास्थल के पास से ही जब्त कर लिया है, लेकिन आरोपी चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने गाड़ी के दस्तावेजों और नंबर प्लेट के जरिए आरोपी की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।