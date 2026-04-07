Gurugram Murder: ढाई साल की बच्ची को मां ने गला घोंटकर मार डाला, फिर खुद की जान देने की कोशिश

फिलहाल, मासूम के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि उसके बयान दर्ज किए जा सकें। पुलिस ने महिला के पति से भी गहन पूछताछ की है, लेकिन उसने इस पूरी घटना से अनभिज्ञता जताई है। सेक्टर-9 थाना पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सभी संभावित पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है।