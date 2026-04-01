4 साल की भांजी से दरिंदगी: गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, दो सिपाही भी जख्मी

4 साल की भांजी से दरिंदगी..
Rapist Encounter Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाले एक जघन्य अपराधी का अंत पुलिस एनकाउंटर में हो गया। अपनी ही 4 साल की मासूम भांजी के साथ रेप और उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी जसीम उर्फ छोटू को गाजियाबाद पुलिस ने रविवार को एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि 50 हजार का इनामी बदमाश जसीम इलाके में छिपा हुआ है। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, तो आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें जसीम गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में साहस का परिचय देते हुए दो सिपाही भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है।
यह पूरी घटना 11 अप्रैल (शनिवार) को शुरू हुई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। मुजफ्फरनगर के सिसौली का रहने वाला 25 वर्षीय जसीम गाजियाबाद के टीला थाना क्षेत्र में मजदूरी करता था। उसी के पास उसकी बहन का परिवार भी रहता था। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे जसीम अपनी भांजी को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। पिता को क्या पता था कि जिस मामा पर वे भरोसा कर रहे हैं, वही उनकी फूल जैसी बच्ची का काल बन जाएगा।
देर शाम तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो परेशान पिता जसीम के कमरे पर पहुंचे। वहां आरोपी ने बेहद चालाकी से झूठ बोला कि उसने बच्ची को घर के बाहर ही छोड़ दिया था। बदहवास माता-पिता ने पूरी रात अपनी लाडली को ढूंढा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ घंटों बाद, पुलिस को बीकानेर 80 फुटा रोड पर एक खड़ी कार के नीचे एक बच्ची का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे पिता ने जब अपनी बेटी की लाश देखी, तो उनका कलेजा मुंह को आ गया।
पुलिस जांच और पिता की शिकायत में जो तथ्य सामने आए, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। जसीम बच्ची को अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने मासूम के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पोल खुलने के डर से उसने बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को करीब 500 मीटर दूर ले जाकर एक कार के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और उसकी तलाश में जुटी थी, जिसका अंत आखिरकार रविवार को एनकाउंटर के साथ हुआ।
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