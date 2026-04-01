4 साल की भांजी से दरिंदगी: गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, दो सिपाही भी जख्मी

पुलिस जांच और पिता की शिकायत में जो तथ्य सामने आए, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। जसीम बच्ची को अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने मासूम के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पोल खुलने के डर से उसने बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को करीब 500 मीटर दूर ले जाकर एक कार के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और उसकी तलाश में जुटी थी, जिसका अंत आखिरकार रविवार को एनकाउंटर के साथ हुआ।