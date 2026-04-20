‘ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता है’, 19 साल के पोते ने बोर्ड परीक्षा छोड़ दादी को दिया लिवर, पेश की अनोखी मिसाल

मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने 2 फरवरी 2026 को यह जटिल ऑपरेशन किया। लिवर एवं पित्त विज्ञान केंद्र, मैक्स के समूह अध्यक्ष डॉ. सुभाष गुप्ता ने बताया कि सुनीता देवी लिवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थीं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। परिजनों से बात कर लिवर ट्रांसप्लांट करने पर सहमति बनी। इसके बाद उनके 19 वर्षीय पोते आदित्य राज ने आगे आकर दादी को अपना लिवर दान देने की इच्छा जताई। फिर जांच के बाद आदित्य के लिवर का दायां हिस्सा (लगभग 710 ग्राम) उनकी दादी को प्रत्यारोपित किया गया। संयोग देखिए कि जिस दिन आदित्य को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी (17 फरवरी), उसी दिन से उनकी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही थीं। डॉक्टरों की सलाह और अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए आदित्य ने बिना किसी मलाल के अपनी परीक्षा छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए दादी की मुस्कान उनकी डिग्री से कहीं अधिक कीमती थी।