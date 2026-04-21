Ghaziabad: भांजी के रेप-मर्डर आरोपी की लाश लेने से परिजनों का इनकार, बोले- ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं था

11 अप्रैल को जसीम ने अपनी ही सगी बहन की 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और शव को कार के नीचे फेंक दिया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया। 19 अप्रैल को सूचना मिलने पर पुलिस ने गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में घेराबंदी की। आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली जसीम के सीने में लगी, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।