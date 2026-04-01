लखनऊ मेयर के बयान पर भड़के अखिलेश, दिवंगत मां के अपमान पर दी नसीहत, सियासी बयानबाजी तेज

Akhilesh Yadav vs Lucknow Mayor: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मजबूरी में किसी भी व्यक्ति को उनकी दिवंगत मां का नाम लेकर किसी अन्य महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसे नारी सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है।