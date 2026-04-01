21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

लखनऊ मेयर के बयान पर भड़के अखिलेश, दिवंगत मां के अपमान पर दी नसीहत, सियासी बयानबाजी तेज

UP Politics: अखिलेश यादव ने लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे दिवंगत मां का अपमान और सभी महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Aman Pandey

Apr 21, 2026

akhilesh mayor controversy farmers ghaziabad

लखनऊ मेयर के बयान पर भड़के अखिलेश | Image - X/@yadavakhilesh

Akhilesh Yadav vs Lucknow Mayor: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मजबूरी में किसी भी व्यक्ति को उनकी दिवंगत मां का नाम लेकर किसी अन्य महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसे नारी सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी के घर में बुजुर्ग या बच्चे मौजूद हों तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या इस तरह के बयान उचित हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब एक महिला ही दूसरी महिला का सम्मान नहीं करेगी तो नैतिकता की बात कौन करेगा।

लखनऊ मेयर के बयान से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने अपनी मां का अपमान किया है और उस महिला का भी अपमान किया है जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है।

मेयर ने आगे यह भी कहा था कि जिस बहन का हाथ पकड़कर वह चले, और जिस बेटी का चेहरा देखकर उनकी थकान दूर होती थी, उस महिला का भी अपमान हुआ है। इसी बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया और विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए।

विजन इंडिया के तहत बड़ा कार्यक्रम आयोजित

इसी बीच अखिलेश यादव 25 अप्रैल को गाजियाबाद में किसानों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम विजन इंडिया के तहत ‘किसान क्यों पीड़ित, क्यों परेशान’ विषय पर आयोजित किया जाएगा। इससे पहले वह 28 मार्च को नोएडा में भी बड़ी रैली कर चुके हैं।

इस कार्यक्रम में किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और सफल किसानों को आमंत्रित किया गया है। गन्ना और आलू किसानों की समस्याओं के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पश्चिमी यूपी में किसानों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए यह संवाद राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुआवजा और खेती की चुनौतियों पर मंथन

गाजियाबाद में होने वाले इस किसान संवाद की रूपरेखा काफी विस्तृत तैयार की गई है। पश्चिमी यूपी में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास और जमीन अधिग्रहण के कारण किसान वर्ग में मुआवजे को लेकर काफी असंतोष है। अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों, सफल किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ आमने-सामने बैठकर चर्चा करेंगे।

विशेष रूप से गन्ना और आलू किसानों की लंबित समस्याओं और भुगतान में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। 'विजन इंडिया' के माध्यम से अखिलेश इससे पहले मुंबई और राजस्थान में भी इसी तरह के संवाद कर चुके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 11:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / लखनऊ मेयर के बयान पर भड़के अखिलेश, दिवंगत मां के अपमान पर दी नसीहत, सियासी बयानबाजी तेज

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पासपोर्ट आवेदकों के लिए बड़ी खबर: 23 अप्रैल को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत, मौके पर ही सुलझेंगी लंबित फाइलें

easier passport making process Passport Seva Programme mp news (फोटो सोर्स- ANI)
गाज़ियाबाद

Ghaziabad: भांजी के रेप-मर्डर आरोपी की लाश लेने से परिजनों का इनकार, बोले- ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं था

ghaziabad encounter rape murder accused family rejects body
गाज़ियाबाद

मासूम भांजी को आइसक्रीम का लालच देकर दुष्कर्म और हत्या करने वाला हैवान मामा पुलिस एनकाउंटर में ढेर

ghaziabad police encounter accused mama jaseem killed niece rape murder case
गाज़ियाबाद

‘ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता है’, 19 साल के पोते ने बोर्ड परीक्षा छोड़ दादी को दिया लिवर, पेश की अनोखी मिसाल

grandson donates liver to grandmother sacrifices board exam bihar
गाज़ियाबाद

4 साल की भांजी से दरिंदगी: गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, दो सिपाही भी जख्मी

ghaziabad police encounter rapist murderer chotu
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.