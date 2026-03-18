आतंकी साजिश: 150 युवकों का वाट्सएप ग्रुप… AK 47 देने की थी तैयारी, पाकिस्तान से मिल रहे थे निर्देश

सभी 150 युवक हैंडलरों से संपर्क नहीं कर सकते थे। छह आरोपितों में सुहेल और प्रवीण ही हैंडलरों से संपर्क कर सकते थे। स्लीपर सेल के इन सदस्यों को एके 47 रायफल जैसे हथियार मुहैया कराए जाने थे। सुरक्षा एजेंशियों को अंदेशा है कि पाकिस्तान से आतंकी कश्मीर के रास्ते दिल्ली भेजे जाने थे। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि हमला भीड़भीड़ वाले स्थान और सैन्य ठिकानों पर किया जाना था। सुरक्षा एजेंसियां पता करने में जुटी हैं कि हथियारों को किस स्थान पर छिपाया जाना था। एजेंसियों ने अन्य आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां पता करने में जुटी हैं कि हथियारों को किस स्थान पर छिपाया जाना था। एजेंसियों ने अन्य आरोपितों की तलाश तेज कर दी है।